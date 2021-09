81ª DP (Itaipu) - Divulgação

Publicado 01/09/2021 17:30

Rio - Policiais da 81ª DP (Itaipu) prenderam, nesta terça-feira (31), um homem suspeito de operar e vender serviço de "gatonet" na Rua Clemente Machado de Souza, no bairro Engenho do Mato, em Niterói, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Civil, os agentes investigavam denúncias de que cabos de provedores de internet de operadoras na região estavam sendo retirados e substituídos por outros de forma clandestina. A suspeita é de que o homem atuaria em parceria com traficantes da região.



Os policiais realizaram diligências e identificaram a central clandestina que emitia os sinais irregulares. O material foi apreendido e o responsável foi preso em flagrante.