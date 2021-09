Idosos celebraram a aplicação da dose de reforço - FabioCosta

Idosos celebraram a aplicação da dose de reforçoFabioCosta

Publicado 01/09/2021 17:04 | Atualizado 01/09/2021 17:45

Rio - Com o início da aplicação da dose de reforço da vacina contra a covid-19 nesta quarta-feira (1), os primeiros contemplados foram 46 idosos que vivem no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A imunização contra a doença se iniciou na instituição no dia 20 de janeiro deste ano, com a aplicação da primeira dose nos residentes. O calendário da terceira dose contra o novo coronavírus vai começar pelos idosos que moram em instituições de longa permanência, públicas e privadas. A partir do próximo dia 13, a dose de reforço chega aos idosos em geral, com 95 anos ou mais. O cronograma deve seguir até o fim de outubro, quando será a vez da população com 60 anos.Para receber a dose de reforço, os idosos precisam estar com o esquema vacinal completo, tendo recebido a segunda dose há, pelo menos, três meses. Independente do imunizante recebido nas duas primeiras doses, para a terceira, serão usadas vacinas da Pfizer e da AstraZeneca, de acordo com a disponibilidade.No Retiro dos Artistas, a pessoa mais velha a receber a terceira dose hoje tem 98 anos. Vencedor de vários prêmios e condecorações, o cenógrafo e contrarregra J. Maia, que mora na instituição, falou sobre a importância da vacinação não só para idosos, como para toda a população."É importante para toda a humanidade, não só para nós aqui do Retiros dos Artistas. É importante as pessoas obedecerem os protocolos, as normas de distanciamento, manter isso, para poder salvar muita gente. Se não vem a vacina, a gente perde muitos amigos da dramaturgia, do teatro, do cinema, da televisão, do jornalismo. Perdemos pessoas importantíssimas. A vacina é importante. Vamos tomar a vacina, vamos obedecer os protocolos e ter esse respeito para com o próximo", declarou J. Maia.