Via Lagos recebe placas contra abandono animal - Foto: Divulgação / RJPET

Via Lagos recebe placas contra abandono animalFoto: Divulgação / RJPET

Publicado 01/09/2021 16:52

Rio - A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento instalou, nesta terça-feira, placas com mensagens pela Proteção e Bem Estar Animal na Via Lagos. A ação tem o objetivo de diminuir o abandono de animais às margens da rodovia e de incentivar a adoção de pets.

"Essa é uma ação de cunho educativo para as pessoas entenderem que maus-tratos é crime. E também porque a via tem registrado um grande número de abandono. A partir daí, estamos nos mobilizando, tivemos encontros com as polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar para atuarmos com rigor em casos de abandono de animais em estradas. É importante lembrar que quem abandona um animal é criminoso", frisou o secretário de Agricultura, Marcelo Queiroz.



Há pouco mais de um mês, o secretário encontrou um cachorro desnorteado na avenida. Queiroz resgatou o cachorrinho, que foi já tem uma família para chamar de sua. "É importante ressaltar que a lei de proteção animal está mais rigorosa, com pena de até cinco anos de reclusão", acrescentou Queiroz.



Com a pandemia do novo coronavírus, estima-se que houve um aumento de 40% no abandono de animais. Em agosto de 2020, segundo dados do IBGE e do Instituto Pet Brasil, o Rio tinha cerca de 3,4 milhões de animais abandonados. "Essa é uma campanha muito importante. Além de conscientizar contra o abandono e os maus-tratos, crimes muito graves, também estimula a adoção dos animais", afirmou o governador Cláudio Castro.