Dose de reforço será aplicada para idosos de 75 anos ou mais nesta 4ª feira - Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR

Publicado 01/09/2021 15:33 | Atualizado 01/09/2021 15:40

Rio - A Secretaria Estadual de Saúde do Rio (SES) anunciou na noite de terça-feira (31) o calendário estadual prevendo a dose de reforço para idosos de 70 anos ou mais. A medida acontece em meio ao aumento de hospitalizações da faixa etária, provocada por uma possível perda gradual da imunidade e maior presença da variante Delta , que influenciou para o aumento de casos de infecção em agosto. A recomendação do governo, no entanto, tem uma limitação menor que a dos calendários de outras prefeituras como a capital e Niterói, que vão oferecer vacinas para pessoas com 60 anos ou mais.Apesar do calendário estadual divergir em relação ao recorte de idade, a recomendação da vacinação heteróloga - feita com imunizantes de fabricantes diferentes - converge com anúncios feitos pela capital fluminense no passado. A SES se manifestou afirmando que também defende a vacinação para 60 anos ou mais e que busca pleitear com o Ministério da Saúde a expansão da faixa etária.Na manhã desta quarta (1), o secretário municipal da Saúde do Rio, Daniel Soranz, afirmou que tem tentado insistir tanto com as autoridades estaduais quanto federais para que a campanha seja estendida para idosos de até 70 anos “A gente já sabia que tinha que fazer a dose de reforço há alguns meses. A prefeitura do Rio foi a primeira a falar sobre isso e é necessário vacinar o grupo acima de 60 anos. Estamos insistindo com o Ministério da Saúde e insistindo com a Secretaria de Estado. Eles devem se programar para vacinar o grupo acima de 60 anos, assim como a prefeitura vai fazer. Já tem contratos vacinados suficientes para suportar a vacinação de um grupo de 60 anos ou mais, então a prefeitura do Rio continua insistindo na importância de vacinar as pessoas acima de 60 anos com a dose de reforço”, afirmou Soranz.A vacinação do calendário estadual prevê que idosos que se vacinaram com duas doses da CoronaVac recebam uma terceira dose de reforço com a Pfizer, AstraZeneca ou Janssen, conforme o que estiver disponível nos postos.Quem recebeu duas doses da AstraZeneca, receberá uma terceira dose da Pfizer ou Coronavac. Já os que foram imunizados com Pfizer, devem receber o reforço com CoronaVac, Janssen ou AstraZeneca.Idosos com 70 anos ou mais que tenham recebido a dose única vão receber o reforço da CoronaVac ou Pfizer.Em nota, a SES afirmou que o critério de seleção para os idosos de 70 anos partiu de uma decisão pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e visa garantir a proteção da população de maior risco de adoecimento e de evolução para formas graves da doença.“A dose de reforço foi incluída pelo Ministério da Saúde no Programa Nacional de Imunizações (PNI) diante da introdução e circulação de novas variantes de preocupação no país. No estado do Rio, a imunização de reforço foi recomendada também pelo Grupo de Especialistas em Vigilância Epidemiológica, que assessora a vigilância estadual.A SES reforça que continua pleiteando ao Ministério da Saúde que as pessoas maiores de 60 anos também sejam contempladas com a dose de reforço”, diz a pasta em nota.