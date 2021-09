Menores de 18 anos só podem ser vacinados com o imunizante da Pfizer - Foto: César Ferreira.

Menores de 18 anos só podem ser vacinados com o imunizante da PfizerFoto: César Ferreira.

Publicado 01/09/2021 15:23 | Atualizado 01/09/2021 15:38

Na noite de ontem, a Secretaria de Estado de Saúde recebeu do Ministério da Saúde, 112.320 doses da Pfizer e 90.250 da AstraZeneca. Mas, os imunizantes são destinados à aplicação da segunda dose. De acordo com a SMS, 4 milhões de doses da Pfizer e 10 milhões da CoronaVac já foram entregues ao Ministério pelos produtores.



"A Secretaria Municipal de Saúde entende que a vacinação da população é prioritária e aguarda que o Ministério da Saúde acelere, com a urgência que a pandemia exige, a distribuição das 4 milhões de doses da Pfizer e das 10 milhões da CoronaVac que já foram entregues pelos produtores e encontram-se em estoque no MS", disse a pasta.

Calendário dos adolescentes permanece suspenso Divulgação/Prefeitura do Rio