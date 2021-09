Vídeo impressiona pela velocidade em que o carro entrou na loja - Reprodução de vídeo

Publicado 01/09/2021 15:24 | Atualizado 01/09/2021 15:27

Rio - Um carro foi parar dentro de uma loja após colidir com um ônibus, no calçadão de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, nesta quarta-feira. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança da loja e lanchonete "O Amigão", onde o veículo entrou desgovernado. Embora as imagens assustem, ninguém ficou ferido no acidente.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados para a ocorrência de colisão na Av. Presidente Kennedy, altura do número 1920, mas, ao chegarem no local, não haviam vítimas. Acidente aconteceu por volta das 10h, quando o movimento da loja ainda era baixo.

Um funcionário do estabelecimento que acompanha a movimentação de clientes quase é atropelado pelo veículo, mas consegue se esquivar.