Arquivo - Na foto Vanessa Costa e Leticia Chimento,(mãe e filha), compareceram para se vacinar no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca - Marcos Porto/Agencia O Dia

Arquivo - Na foto Vanessa Costa e Leticia Chimento,(mãe e filha), compareceram para se vacinar no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na TijucaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 01/09/2021 15:35

Rio - O município do Rio de Janeiro teve um aumento de aproximadamente 23% da procura de cariocas não vacinados com nenhuma dose nos últimos cinco dias após o anúncio da prefeitura da exigência do comprovante de vacinação para entrada em locais públicos da cidade. O cálculo foi feito pelocom base nos dados obtidos pelo Painel Rio Covid-19 da prefeitura, que mostrava na última sexta-feira (27) um cenário de 285,8 mil moradores da cidade que não se imunizaram contra a covid-19, enquanto que nesta quarta-feira (1) o mesmo índice é de 223,1 mil, o que representa que neste período 62 mil cariocas atrasados tomaram a sua primeira dose de vacina contra a covid-19 nos dias de repescagem.A faixa etária que mais correu atrás da repescagem foi a de jovens entre 20 a 29 anos, com um total de 50.713 pessoas desta faixa etária que ainda não tinham se vacinado e que tomaram a primeira dose nos últimos cinco dias. O número representa uma diferença enorme entre as outras idades, mostrando que dos 66 mil atrasados com a primeira dose que se adiantaram para ficar regularizados com a imunização, 76,3% deste segmento.O município do Rio suspendeu a vacinação durante o período de chamada desta faixa etária em função da falta de doses da vacina. Entre o dia 9 até 12 de agosto, os jovens de 24 anos não puderam receber a sua primeira dose contra a covid-19 em função do Ministério da Saúde não ter entregado as doses necessárias para a prefeitura. O DIA mostrou, na época, os jovens dando de cara com o posto e surpreendidos pela falta da oferta de imunizantes Se for considerado a comparação de faixas etárias separadamente, a adesão dos jovens de 20 a 29 anos também foi a maior, com 34,4% de maior procura nos últimos cinco dias.Em relação às 66 mil pessoas que procuraram se regularizar tomando a primeira dose da vacina, jovens de 18 e 19 anos foram a segunda maior parcela deste público, representando 17,6% do total. Nos últimos cinco dias, a adesão do grupo aumentou em 33,38%, com mais 11,7 mil cariocas nesta faixa, que correram para tomar a sua injeção no dia de repescagem.A capital fluminense possui 103,2 mil pessoas com 30 anos ou mais que ainda não receberam nenhuma dose da vacina contra a covid-19. A faixa etária de pessoas entre 30 a 39 anos que procuraram os postos para se imunizar foi baixa, representando apenas 5,71% dos 66 mil, com 3815 adultos vacinados.O anúncio da exigência do comprovante de vacinação neste segmento surtiu pouco efeito entre os adultos de 30 até 39 anos, com uma adesão de apenas 4,5% a mais de pessoas que procuraram os postos.Entre os idosos com 70 anos ou mais que não se vacinaram o efeito foi quase nulo. A cidade ainda possui 22,3 mil pessoas nesta faixa sem a primeira dose sequer. Entre os mais velhos na faixa etária de 70 até 74 anos, apenas 174 compareceram nos últimos cinco dias para se vacinar. A adesão do segmento é de 1,1%.Já os idosos de 80 anos ou mais, o número é ainda menor. Dos 10,7 mil idosos nesta faixa que não receberam nenhuma vacina, apenas 12 foram se vacinar nos últimos cinco dias. A adesão desse grupo é de 0,11%.Em um momento onde a cidade do Rio enfrenta a quarta onda da covid-19, a baixa adesão dos mais velhos que sequer receberam a primeira dose da vacina é um dado que gera preocupação. Em agosto foi registrado um aumento na hospitalização de idosos, além disso, o próprio Painel Rio Covid-19 da prefeitura indica um aumento percentual da hospitalização dos idosos.Conforme mostra os dados de monitoramento da prefeitura, em março de 2021 os idosos com 70 anos ou mais representavam 31,9% das hospitalizações, enquanto que em agosto o mesmo índice foi de 45,8%.