Publicado 01/09/2021 15:40 | Atualizado 01/09/2021 15:41

Rio - Em conversa com o Barbacast, Jackson Vasconcelos, ex-estrategista político de Flordelis, disse acreditar na inocência da ex-deputada Federal. Ela está presa e é acusada de mandar matar o marido, o pastor evangélico Anderson do Carmo. O crime aconteceu em junho de 2019 na casa em que o casal morava com a família, em Niterói.

"Muita gente me pergunta o seguinte: foi ela quem mandou matar? Eu não sei dizer. Que não foi ela quem matou, não tenho dúvidas. Não foi ela quem puxou o gatilho e atirou no Anderson", disse.

Durante o bate papo o consultor disse que conheceu a deputada cassada através do senador Arolde de Oliveira, morto no ano passado por conta das complicações da Covid-19. Flordelis era cotada para disputar, ao lado de Resane Felix, por uma vaga no legislativo estadual, mas por conta de estratégias políticas, se candidatou à Câmara Federal.

"Ela saiu do MDB e Foi pro PSD. Ia ser candidata a deputada estadual. O Arolde laçou duas candidatas para o cargo estadual, Flordelis e Rosane Felix, no meu do caminho Arolde se lançou ao senado e mandou a Flor para federal".

Para o consultor político, Anderson do Carmo era o articulador da ex-deputada. "Ela era o motor e ele o condutor".

Barbacast ainda tocou no assunto que veio a tona durante as investigações sobre o relacionamento amoroso do casal e da família, mas o consultor refoçou que teve pouco acesso à família de Flordelis.

A deputada e outras dez pessoas estão presas pela morte de Anderson do Carmo. Todos vão a júri popular no processo que corre na 3ª Vara Criminal de Niterói.