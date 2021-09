Comprovante de vacinação contra a covid-19 será necessário para cirurgias eletivas e para Cartão Família Carioca - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Comprovante de vacinação contra a covid-19 será necessário para cirurgias eletivas e para Cartão Família CariocaReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 01/09/2021 15:42

Rio - O comprovante da vacinação contra a covid-19 será necessário, a partir desta quarta-feira (1º), para realização de cirurgias eletivas e para recebimento do cartão Família Carioca, com o objetivo de conter a disseminação do vírus e de garantir o adequado funcionamento dos serviços de saúde e de preservação da saúde pública. A pessoa deverá comprovar se tomou somente a primeira dose, as duas doses ou a dose única.

A medida vale para cirurgias eletivas nos serviços públicos e privados de saúde e nas unidades assistenciais integrantes do Sistema Único de Saúde no município do Rio, assim como para a inclusão e a manutenção de todos os beneficiários no Programa de Transferência Condicionada de Renda do Município do Rio de Janeiro - cartão Família Carioca.

Para a comprovação da imunização, a pessoa deve apresentar o certificado de vacina digital, disponível na plataforma do Sistema Único de Saúde - Conecte SUS ou comprovante/caderneta/cartão de vacinação em impresso em papel timbrado, emitido no momento da vacinação pela Secretária Municipal de Saúde do Rio (SMS), Institutos de pesquisa clínica ou outras instituições governamentais nacionais ou estrangeiras.

comprovante da vacinação para entrada em estabelecimentos fechados, no entanto, foi adiado para o dia 15 de setembro , devido à erros no aplicativo Conecte SUS. Durante o período do dia 1 até 14 do mesmo mês, o município vai realizar uma série de ações educativas sobre a cobrança desse comprovante. A decisão ainda permite que instituições ou empresas que queiram iniciar a exigência desse comprovante tenham a liberdade para atuar de forma independente até o novo prazo estipulado.

A exigência do "passaporte de vacina" foi anunciada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, na última sexta-feira (28), durante a divulgação do 34° Boletim Epidemiológico da cidade.