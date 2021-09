Moradores protestam em Vila Aliança contra violência - Reprodução/Internet

Publicado 19/09/2021 18:42 | Atualizado 19/09/2021 19:16

Rio - Moradores da Vila Aliança, na Zona Oeste, denunciaram violência policial durante uma operação na comunidade. Em áudio ao, duas pessoas, que não querem ser identificadas, relataram que policiais militares invadiram um salão de festas durante a comemoração de um aniversário para revistar quem estava no local."Os caras [policiais] bateram lá no salão. A gente tinha fechado a porta, baixado a música, para não arrumar confusão. Do nada, ele deu dois socos no portão, aí abriu. Eles chegaram lá com o fuzil, falando para todo mundo sair e xingando. Dando fora nos outros. Falaram que tinha criança lá e eles nem ligaram e disseram que se a gente continuasse demorando eles iriam tacar uma granada lá dentro", lembrou um morador.Um outro homem que estava no local confirmou o relato do primeiro e acrescentou: "Falei 'pô, mestre, tá cheio de criança aí. Calma, a gente já vai sair'. Tava geral. 'Se vocês não saírem em dois minutos, a gente vai tacar gás de pimenta em geral'", relatou.Em um vídeo, moradores mostram uma marca, que seria da arma do policial, na porta de uma casa. Em nota, a Polícia Militar afirmou que "a Corregedoria da Corporação segue ao total dispor da população para a recepção de denúncias por meio de seus canais oficiais: telefone (21) 2725-9098, pelo e-mail [email protected] , ou ainda, pelo WhatsApp da Corregedoria (21) 97598-4593. Anonimato é garantido".