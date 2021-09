Domingo (19), com temperatura de 25 Graus em Copacabana - Marcos Porto/Agencia O Dia

Domingo (19), com temperatura de 25 Graus em CopacabanaMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 19/09/2021 13:53 | Atualizado 19/09/2021 14:39

Rio - Cariocas e turistas lotaram o calçadão da Praia de Copacabana neste domingo de tempo encoberto, o último do inverno. Os termômetros na orla da Zona Sul marcavam 25 graus no início da tarde, temperatura amena para os padrões. Muitas pessoas ignoravam o uso da máscara de proteção contra a covid-19. A primavera chega ao Brasil na próxima quarta-feira, 22 de setembro, e vai até o dia 21 de dezembro.

Neste domingo, o posicionamento de um sistema de alta pressão no oceano influencia o tempo na cidade do Rio. O céu fica nublado a parcialmente nublado e não há previsão de chuva. Os ventos serão fracos a moderados. A máxima temperatura prevista é de 30 graus. As informações são do sistema Alerta Rio, da Prefeitura do Rio.

Ainda de acordo com o Sistema Alerta Rio, o tempo permanece estável na cidade até esta segunda-feira, dia 20. A partir da noite de terça-feira, haverá aumento da nebulosidade, temperaturas estarão em declínio e há previsão de chuva fraca a moderada até quarta. Há ainda probabilidade de ventos moderados, ocasionalmente fortes. Não há previsão de chuva para quinta-feira.