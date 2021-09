'Passaporte da vacina' passou a valer na última quarta-feira no Rio - Tânia Rego/Agência Brasil

'Passaporte da vacina' passou a valer na última quarta-feira no RioTânia Rego/Agência Brasil

Publicado 19/09/2021 18:41

Rio - Desde que o "passaporte da vacina" entrou em vigor na cidade do Rio, na última quarta-feira (15), estabelecimentos fechados, de uso coletivo, como cinemas, clubes e casas de shows, passaram a exigir o comprovante de vacinação dos frequentadores. Na sexta-feira (17), a Jeunesse Arena recebeu um show do cantor Diogo Nogueira, cumprindo as medidas estabelecidas em decreto. Mas, do lado de fora da atração, cambistas ofereciam os "passaportes" para espectadores a R$100. As informações foram divulgadas pelo jornalista Ancelmo Gois.Os cambistas pediam nome e outros dados dos interessados e depois entregavam o passaporte fraudado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), quem usa documento de vacinação falso ou adulterado comete crime e está sujeito às penalidades legais e também poderá receber multa de R$1 mil estipulada em lei, aprovada na semana passada pela Câmara de Vereadores. A pasta também informou que nenhuma denúncia sobre o caso foi feita e a Guarda Municipal também não realizou nenhum flagrante. "A SMS-Rio avaliará a situação com a Secretaria de Ordem Pública do município, para decidir sobre como proceder nas fiscalizações a fim de evitar situações como esta, podendo inclusive solicitar apoio das forças de segurança do Estado do Rio."Em decreto publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial, eventos em locais abertos foram autorizados, desde que tenham lotação máxima de 500 pessoas. Ginásios e estádios poderão ter 50% da capacidade total, com esquema vacinal completo de todos os presentes. Vacinado com as duas doses, o prefeito do Rio esteve no show de Diego Nogueira e posou para foto ao lado do cantor. "Bom ver a vida voltando ao normal! Bora seguir vacinando!", publicou Paes em suas redes sociais.