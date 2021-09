Na quarta-feira (15), o Maracanã recebeu pouco mais de 6 mil torcedores para a partida entre Flamengo e Grêmio - Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 17/09/2021 06:43 | Atualizado 17/09/2021 06:45

Rio - A Prefeitura do Rio deu um passo importante na flexibilização no município. Em decreto publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial, eventos em locais abertos foram autorizados, desde que tenha lotação máxima de 500 pessoas. Ginásios e estádios poderão ter 50% da capacidade total, com esquema vacinal completo de todos os presentes. Na última quarta-feira (15), o Flamengo voltou a ter torcedores no Maracanã, após um ano e meio. O decreto desta sexta estende a liberação a outros clubes.

O funcionamento de boates, salões de festa e casas de show segue suspenso até que a vacinação alcance 65% da população. Quando isso acontecer, esses locais poderão abrir com 50% da capacidade total.

Outra flexibilização é em relação a academias de ginástica, piscinas e centros de treinamento, que agora podem ter aulas coletivas sem a necessidade de distanciamento. O uso de máscaras segue necessário, e desde quarta-feira (15), é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação para entrar nesses locais - o 'passaporte' da vacina.

O decreto também regulou o que é considerado para a Secretaria Municipal de Saúde o 'esquema vacinal completo': pessoas acima de 60 anos, após 14 dias da terceira dose, e pessoas de 15 a 59 anos, após 14 dias da segunda dose, ou que tenham tomado dose única. Nesse caso, jovens que ainda aguardam a segunda dose da vacina não são considerados com o esquema vacinal completo.

As restrições de capacidade em shoppings, cinemas, teatros, museus e bibliotecas seguem. Nesses locais, a lotação máxima deve ser de 70% da capacidade, com distanciamento de 1 metro.