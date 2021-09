Prefeito e a filha foram imunizados juntos - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 09/09/2021 15:45 | Atualizado 09/09/2021 16:14

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, nesta quinta-feira (9), na Casa Firjan, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Paes compartilhou o momento em suas redes sociais. Paes tomou a primeira dose contra a doença em 17 de junho, na quadra da escola de samba Portela, em Madureira, na Zona Norte do Rio.



"É bom estar completamente imunizado, perceber que pode estar mais protegido. E é nesse ponto que queremos chegar: ter a cidade inteira, com as pessoas que correm mais risco, totalmente imunizada", disse o prefeito.



Paes estava acompanhado da filha mais nova, Isabela Paes, de 15 anos, que tomou sua primeira dose hoje, conforme o calendário de vacinação em vigor na cidade. O imunizante foi aplicado na adolescente pelo secretário municipal de saúde, Daniel Soranz.



"É muito importante a gente se vacinar para poder voltar à vida normal o mais cedo possível. É muito bom tomar (a vacina) junto com meu pai, porque muita gente não tem essa oportunidade e eu tive", declarou Isabela. Durante a vacinação, o prefeito lembrou que seu filho mais velho, Bernardo Paes, foi imunizado há duas semanas e disse estar emocionado.



"É um momento de emoção. Meu filho Bernardo se vacinou há duas semanas, Isabela hoje. Estou falando das duas coisas que eu mais amo na vida. Então, é muito importante. Me sinto feliz e confortável de saber que meus filhos estão se protegendo. Ainda falta a segunda dose, mas estão mais protegidos hoje do que estavam ontem."



Em uma publicação nas redes sociais, o prefeito compartilhou o momento. Paes incentivou a vacinação e fez um agradecimento ao Ministério da Saúde, à Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e ao secretário Soranz.

Devidamente imunizado com as duas doses e hoje acompanhado da Isabela que aos 15 anos tomou sua primeira dose da vacina. Bora vacinar! Viva o SUS! Obrigado @minsaude , @Saude_Rio e @danielsoranz pic.twitter.com/CcNlwLlas5 — Eduardo Paes (@eduardopaes) September 9, 2021



Nesta quinta-feira, a vacinação é destinada a meninas com 15 anos. Pessoas com 23 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais também podem se vacinar, preferencialmente, no período da tarde. As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.



Calendário comprometido



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está previsto que a cidade receba a remessa do governo federal nesta tarde, mas a pasta não informou a quantidade de vacinas que foram destinadas à capital.



Sem as doses da Pfizer, não será possível manter a vacinação dos adolescentes contra a covid-19 no Rio. A cidade só tem estoques para manter o calendário de hoje, que acontece para meninas de 15 anos ou mais. Na sexta (10), a previsão é que meninos possam comparecer aos postos, mas apenas se a cidade receber a remessa prometida pelo governo federal. A capital já suspendeu por uma semana a campanha dos menores de idade em função da falta de imunizantes.

