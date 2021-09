Cristo Redentor será iluminado de azul para homenagear profissionais de administração - Daniel Castelo Branco

Cristo Redentor será iluminado de azul para homenagear profissionais de administraçãoDaniel Castelo Branco

Publicado 09/09/2021 15:56

Rio - O monumento do Cristo Redentor será iluminado na cor azul nesta quinta-feira (9), às 19h, em homenagem ao Dia do Profissional da Administração. A ação é uma iniciativa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro (CRA-RJ), em parceria com o Conselho Federal de Administração e o Santuário Cristo Redentor.

Para o presidente do CRA-RJ, Adm. Leocir Dal Pai, a ação é um marco de fé no futuro, devido ao momento que vivemos, e de reconhecimento ao trabalho incessante dos profissionais da área nesses 56 anos de regulamentação.

"A iluminação do Cristo Redentor na cor da profissão vai muito além do aspecto visível de homenagear a todos os integrantes do sistema CFA/CRAs, significa o pedido de bênçãos a Deus nesse momento difícil em que passamos. Além disso, também significa a aclamação da sociedade pelo trabalho desenvolvido pelos profissionais da Administração em seus postos de trabalhos, que ajudam a dignificar, desenvolver e auxiliar no crescimento das organizações públicas e privadas de todo país. Na fé e na esperança de superação dos efeitos nefastos da pandemia e na esperança do conforto de todas as famílias dos brasileiros".

Já o vice-presidente do CRA-RJ, Adm. Francisco de Jesus, disse que é uma honra indescritível ver o monumento ao Cristo Redentor, um marco mundial, referir-se à Administração. "Marcar as comemorações do Dia do Administrador com essa iluminação é para nós um grande orgulho. Parabéns ao Sistema CFA/CRAs pelo carinho e dedicação para com a nossa profissão. Sejamos profissionais de excelência, sempre!", salienta Francisco.

Além de ser um símbolo mundial, o Cristo Redentor é, desde 2012, considerado pela Unesco Patrimônio da Humanidade. O monumento será iluminado na cor azul que identifica a profissão pois se refere à safira azul escura do anel do Profissional da Administração, denominada safira oriental, que é um mineral que pertence à classe dos óxidos, grupo corindou. É denominada corindo ou coríndon nobre por sua transparência e coloração pura. Neste grupo encontramos também o rubi oriental. Estas pedras são encontradas no Sião, na Birmônia, em Madagascar e no Brasil.

Desconto exclusivo

Durante todo mês de setembro, o profissional ou estudante que apresentar a Carteira de Identidade Profissional ou a Carteira de Estudante, físicas ou digitais, ganhará um desconto especial de 50% no bilhete para o Trem do Corcovado. A promoção é válida para todo Sistema CFA/CRAs.

Câmara de Niterói

Continuando as comemorações do Dia do Profissional da Administração, além do Cristo Redentor, a Câmara Municipal de Niterói será iluminada de azul no dia 9 de setembro, quando são comemorados os 56 anos da regulamentação da profissão, e no dia 13 de setembro, quando será realizada uma sessão solene para que alguns profissionais da região recebam uma homenagem especial pelos relevantes serviços prestados à categoria.