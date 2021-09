Câmara do Rio terá mutirão de doação de sangue em parceria com o Hemorio - Divulgação

Publicado 09/09/2021 15:20

Rio - A Câmara Municipal do Rio abrirá suas portas para os cariocas que desejam doar sangue e contribuir para salvar vidas. Em parceria com o Hemorio, o Legislativo carioca vai promover um mutirão na próxima segunda-feira (13), das 10h às 15h, no Salão Nobre do Palácio Pedro Ernesto, na Cinelândia. O objetivo da ação é aumentar os estoques do banco de sangue do Estado, que registrou uma forte queda durante a pandemia. Atualmente, o banco está com 20% a menos de sua capacidade.



Todo o sangue doado é usado principalmente em grandes emergências como acidentes de trânsito, em cirurgias e em pacientes com doenças oncológicas e hematológicas. De acordo com o Hemorio, são necessárias pelo menos 300 novas bolsas de sangue por dia para atender a demanda dos pacientes. No entanto, a média atual é de 210.



O diretor geral do Hemorio, Luiz Amorim, celebrou a parceria com a Câmara neste cenário de queda de doações. "Neste momento de tanta dificuldade para nossa cidade, em que as doações foram diretamente impactadas por conta da pandemia, ter o apoio da Câmara no incentivo à doação de sangue é fundamental e muito bem vindo. Que essa ação possa inspirar outros órgãos a seguirem essa iniciativa."



Presidente da Câmara, o vereador Carlo Caiado (DEM) destacou o simbolismo do Legislativo se engajar na campanha, assim como a centralidade do Palácio Pedro Ernesto, que também é ponto de vacinação contra a Covid-19. "A doação de sangue é fundamental durante todo o ano, e com a pandemia se tornou mais importante ainda. Estaremos de portas abertas para receber os doadores e ajudar a salvar vidas", afirmou.



Quem já estiver na Câmara do Rio para se vacinar contra a Covid-19 pode aproveitar para fazer também a sua doação de sangue. Mas é necessário fazer a coleta antes de se imunizar. Isso porque há um tempo de impedimento para realizar a doação que varia de acordo com o tipo de vacina.



Requisitos básicos para doação



O doador não precisa se preocupar porque a coleta é um processo totalmente seguro. Todo o material utilizado é estéril, descartável e de uso individual. Antes da coleta, é feita uma triagem com questionário e entrevista para descobrir se o cidadão está apto a fazer a doação. É fundamental apresentar um documento de identidade original com foto, estar em boas condições de saúde, pesar, no mínimo, 50kg, e ter entre 16 e 69 anos. Jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e/ou responsáveis legais e um documento de identidade original desse responsável.



O doador não pode estar em jejum. Além disso, é preciso evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação e a ingestão de bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação. Já as gestantes e lactantes não podem doar, assim como pessoas que fizeram tatuagens ou piercings há menos de um ano.