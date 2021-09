Homem levou cerca de 30 picolés do estabelecimento comercial - Reprodução/Instagram

Publicado 09/09/2021 13:07 | Atualizado 09/09/2021 13:08

Rio - Um homem invadiu três vezes em 15 dias um estabelecimento comercial na Rua Moraes e Silva, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, e furtou até sorvete. Ao todo, nas três invasões, que aconteceram em dias e horários diferentes, o suspeito levou três ar condicionados, portão de alumínio, dinheiro e cerca de 30 picolés. Uma das ocorrências aconteceu na última quinta-feira (2), por volta das 00h20.



Segundo o dono do estabelecimento, que não quis se identificar, a primeira vez que o homem invadiu o comércio foi às 00h30. A segunda vez foi às 7 horas e a terceira invasão aconteceu à noite, mas sem horário específico.

O dono da loja contou que precisou colocar arame farpado e investir em mas segurança para evitar novas invasões.

No vídeo, gravado por uma das câmeras de segurança do estabelecimento, é possível ver duas das três invasões. Na gravação do dia 2 setembro, as imagens mostram o homem procurando por dinheiro no caixa, mas sem sucesso. Então, ele pega uma sacola plástica, pega uns 30 picolés e vai embora. Em outra gravação mostra o mesmo homem furtando o portão de alumínio do estabelecimento.

Ainda não há informações se as invasões foram registradas na delegacia.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal Grande Tijuca (@portalgrandetijuca)