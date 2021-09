Onze cachorros morreram após receberem insulina em vez da vacina antirrábica - Divulgação/Prefeitura de Magé

Publicado 09/09/2021 19:28

Rio - A delegada da 65ª DP (Magé), Isabelle Conti, que investiga o caso de 11 cães mortos após receberem insulina em vez de vacina antirrábica , ouviu, na tarde desta quinta-feira, alguns donos dos animais que foram a óbito no último sábado (4). De acordo com Conti, os tutores do cachorros compareceram à unidade policial por livre e espontânea vontade.