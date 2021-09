MC Cabelinho publicou em seus stories do Instagram a entrada na estação de Manguinhos - REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Rio - O funkeiro MC Cabelinho gravou um videoclipe na estação de trem de Manguinhos, na tarde de quarta-feira (8), e sem pedir autorização prévia da Supervia, entrou com dezenas de crianças e jovens sem pagar a tarifa. Um inquérito poderá ser aberto pela Polícia Civil para apurar a suposta invasão.

Testemunhas afirmam que pessoas envolvidas com o tráfico local determinaram aos funcionários a abertura do portão para o grupo. Eles não pagaram a tarifa e ficaram cerca de 15 minutos no local. Não houve confusão, e nenhum deles chegou a embarcar nos trens, mas a concessionária precisou comunicar a entrada ao Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer), que faz o policiamento da linha férrea.

Manguinhos é uma das nove estações de trem do Rio dominadas pelo crime, e tratadas pela Supervia como 'grave problemas de segurança pública'. Jacarezinho, Barros Filho e Costa Barros (ramal Belford Roxo); Cordovil, Manguinhos, Parada de Lucas e Vigário Geral (ramal Saracuruna); Padre Miguel e Senador Camará (ramal Santa Cruz) também sofrem com a coação de traficantes e a compra e venda de drogas à luz do dia.

Procuradas, a Polícia Civil e a assessoria do cantor ainda não responderam sobre o caso.

Confira a nota da Supervia:

Sem autorização prévia da SuperVia, o rapper e funkeiro Mc Cabelinho, acompanhado de um grupo de pessoas que incluía crianças e adolescentes, acessou a estação Manguinhos ontem (08/09), para a gravação de um clipe no horário de maior movimento. Eles acessaram o local sem pagamento de passagem, ficaram próximos à linha férrea e utilizaram a estação para produção audiovisual sem qualquer contato prévio feito com a concessionária. A filmagem durou cerca de 15 minutos.



A SuperVia, refém da insegurança pública que ronda o sistema ferroviário e invade trilhos, estações e trens, nada pode fazer, além de comunicar o fato ao Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer).



