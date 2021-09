Senador Romário Faria (PL-RJ) - Geraldo Magela/Agência Senado

Rio - O ex-jogador de futebol e senador Romário (PL-RJ) passou por uma cirurgia de emergência, nesta quinta-feira, no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul. De acordo com a assessoria do parlamentar, que tem 55 anos, disse que ele foi submetido a uma cirurgia para retirada da vesícula e que o procedimento ocorreu sem complicações.

Romário realizou a cirurgia no fim da manhã e encontra-se em observação. A alta hospitalar, ainda segundo a assessoria, deve acontecer nos próximos dias.

No fim de 2016, o ex-atleta havia se submetido a uma cirurgia de redução do estômago com o intuito de controlar o diabetes. Chamado gastrectomia vertical com interposição ileal, o procedimento consiste em reduzir o estômago e reposicionar parte do intestino e ainda era considerada, à época, uma intervenção cirúrgica experimental.