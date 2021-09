Número contempla primeira, segunda e dose única - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/09/2021 18:20

Publicado 09/09/2021 18:20

Rio - O município do Rio alcançou a marca de oito milhões de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas. O anúncio foi feito na tarde desta quinta-feira (9), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio de uma publicação nas redes sociais e, de acordo com a pasta, o número inclui primeira, segundo e dose única do imunizante. De acordo com o painel Rio COVID-19, da prefeitura, ao todo são 8.071.069 de doses aplicadas, desde o início da campanha de vacinação.

Batemos a marca de 8 milhões de doses de vacina contra a covid-19 aplicadas! Mais uma conquista a ser comemorada: esse número inclui as doses aplicadas como D1 (primeira dose), D2 (segunda dose) e DU (dose única). pic.twitter.com/IiElfPnPIl — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) September 9, 2021



A cidade já imunizou 5.157.535 de pessoas com a primeira dose e 2.768.937 com a segunda. Já a dose única contemplou 138.549 cariocas. Assim, segundo o painel, 78,5% da população total da cidade já recebeu a primeira dose ou dose única, e 43,2% recebeu a segunda ou a dose única. Na publicação, a SMS fez um alerta sobre manter as medidas de prevenção à doença e sobre a importância da segunda dose.

"Vale lembrar que ainda não é hora de relaxar com os cuidados de prevenção! É fundamental manter o distanciamento, uso de máscara, higienização frequente das mãos e ambientes bem ventilados. E para quem tomou a primeira dose, é importante lembrar de voltar na data agendada no cartão de vacinação para completar o esquema vacinal!", explicou a Secretaria.



Desde o dia 1º de setembro, o Rio passou a aplicar doses de reforço em idosos, começando pelos que vivem em instituições de longa permanência (ILPs). Até o momento, foram aplicadas 6.048 doses no grupo. A Secretaria Municipal de Saúde estabeleceu como meta realizar a vacinação de reforço de todos os idosos com 60 anos ou mais até o dia 30 de outubro.