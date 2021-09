Kaio Guilherme da Silva Baraúna - Reprodução/Arquivo Pessoal

Publicado 09/09/2021 20:13 | Atualizado 09/09/2021 22:04

Rio - Foi sancionado pelo prefeito Eduardo Paes, nesta quinta-feira, o Projeto de Lei que dá o nome de Kaio Guilherme a uma praça que fica na Estrada do Taquaral, na comunidade Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste do Rio. Kaio Guilherme morreu ao ser atingido por uma bala perdida na cabeça aos 8 anos de idade , a poucos metros da praça. O crime aconteceu na tarde do dia 16 de abril, enquanto o menino participava de uma festa infantil em uma escola da região. Até hoje, segundo a família, ninguém foi responsabilizado pelo crime.