Trens do ramal Japeri - Divulgação/Agetransp/Arquivo

Publicado 09/09/2021 20:50

Rio - Na tarde desta quinta-feira, a SuperVia concluiu os reparos das caixas de locação nas proximidades da estação Edson Passos (ramal Japeri). Os compartimentos abrigam os relés, peças que garantem a inteligência do sistema de sinalização e são responsáveis pelos sistemas lógicos de fechamento e abertura automática de sinais para os trens em todo o ramal.

De acordo com a companhia, eles foram alvos de arrombamentos e furtos nos dias 24 e 30 de agosto, afetando a operação do ramal. Cerca de 15 técnicos trabalharam intensamente por 17 dias para que a sinalização do ramal Japeri fosse normalizada, regularizando a partir de agora os intervalos dos trens.



Além disso, as equipes permanecem se dedicando aos reparos da sinalização em Nova Iguaçu. Criminosos arrombaram instalações e furtaram materiais que compõem o sistema de sinalização, no último dia 30 agosto.

Na ocasião, foram furtados seis relés, que custam aproximadamente R$ 30 mil cada, para serem revendidos como sucata no mercado ilegal. A previsão de conclusão dos reparos é para início de outubro. Por serem equipamentos mais complexos, o tempo de reparo é maior uma vez que exigem uma série de testes eletrônicos e de campo para voltarem a operar.