Na sexta-feira, Rio vacinou meninos de 17 anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/09/2021 19:51 | Atualizado 09/09/2021 19:55

Rio - A prefeitura do Rio manteve o calendário e vai vacinar meninos de 15 anos contra a covid-19, nesta sexta-feira (10). O município temia uma nova suspensão da aplicação dos imunizantes já que não recebeu, na manhã desta quinta-feira (9), novo lote da vacina contra a doença, prometido pelo Ministério da Saúde para ser entregue até o dia 7 de setembro. Com a chegada das doses hoje, a cidade, que não sofre com a falta de diluente, vai poder oferecer o imunizante da Pfizer para os adolescentes, único permitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para menores de idade.

Além de vacinar os meninos, os postos da capital fluminense vão oferecer imunizantes para pessoas com 23 anos ou mais, gestantes, puérperas, lactantes e Pessoas com Deficiência (PcD) com 12 anos ou mais, preferencialmente, no período da tarde. As unidades seguem aplicando a segunda dose, conforme a data estipulada no comprovante da primeira.

Quem vai receber a vacina deve apresentar identificação original com foto, número do CPF e, se possível, a caderneta de vacinação. Para a segunda dose, é importante levar também o comprovante da primeira aplicação. PcDs devem apresentar laudo da rede pública ou particular; cartões de gratuidade no transporte público; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de uma pessoa com deficiência.



Já as gestantes e puérperas devem apresentar cartão de pré-natal, além da assinatura do termo de esclarecimento disponível em. Por fim, as lactantes devem apresentar indicação do profissional de saúde que realiza o acompanhamento da criança. O endereço dos pontos de vacinação podem ser consultados em subpav.org/ondeseratendido. Outras informações sobre a covid-19 no Rio podem ser acessadas em coronavirus.rio.

Postos de vacinação do Rio Divulgação/Prefeitura do Rio