Pedra atingiu vidro lateral próximo à cabine do motorista - Divulgação

Pedra atingiu vidro lateral próximo à cabine do motorista Divulgação

Publicado 09/09/2021 18:10

Rio - Um ônibus articulado do BRT Rio foi alvo de vandalismos, no fim da tarde desta quinta-feira, dentro do Terminal Alvorada, na Barra da Tijuca, Zona Oeste. O coletivo, que estava prestes a entrar em operação, foi atingido pedras que quebraram parte do vidro lateral, próximo ao local onde o motorista fica.

O homem que arremessou a pedra no BRT conseguiu fugir do local. Segundo a concessionária, atos como o registrado nesta tarde geram prejuízos mensais de cerca de R$ 50 mil só com reposições de vidros. Desde março, 235 vidros foram destruídos por vândalos.

"Vandalismo é crime e afeta diretamente o trabalhador que precisa usar o BRT em seu deslocamento", disse a administração do BRT em nota.