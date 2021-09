Ainda não há pistas sobre a motivação e autoria do crime - Reprodução WhatsApp

Publicado 09/09/2021 17:41

Rio - Policiais civis investigam as motivações por trás da morte de um homem encontrado amarrado boiando no Rio Macaé, na última segunda-feira. Segundo informações preliminares, a vítima seria Maurício Cesar, de 25 anos, e ele teria sido espancado antes de ter suas mãos amarradas e ser jogado no rio. O crime aconteceu na última segunda-feira.

Agentes da 123ª DP (Macaé) buscam informações que definam a motivação e os responsáveis pelo crime. Relatos de populares sugerem que ele seria natural de Salvador e que teria chegado ao Rio no domingo, dia 5, no bairro Brasília, em Macaé.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região. A polícia ainda não identificou os suspeitos pelo crime.