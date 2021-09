Terminal Rodoviário Presidente João Goulart foi projetado pelo renomado arquiteto João Sampaio - Foto internet

Publicado 09/09/2021

Rio - Uma mulher de 41 anos morreu na tarde desta quarta-feira (8), após sofrer um mal súbdito, dentro do terminal rodoviário João Goulart, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 15h30 para atender a uma ocorrência de parada cardiorrespiratória na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro da cidade. Márcia Cristina Cardoso Pereira chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu e morreu no local.