Homem é encontrado morto em terreno baldio atrás da sua casa no Jóquei, em São Gonçalo - Google Maps

Homem é encontrado morto em terreno baldio atrás da sua casa no Jóquei, em São GonçaloGoogle Maps

Publicado 09/09/2021 16:05

Rio - Um homem, identificado como Luis Alberto Camilo da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto, com o rosto todo envolto de fita adesiva, em um terreno baldio no bairro do Jóquei, em São Gonçalo, por volta das 5h desta quinta-feira. Segundo investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG), quando agentes chegaram ao local informado, na Rua Lila Albuquerque Carvalho Paiva, encontraram a esposa da vítima, que teria alegado que o marido estava envolvido com o tráfico de drogas da região e teve um problema com a facção, por isso estava escondido em casa há dois dias.



Dois homens armados foram até a sua casa, que fica localizada atrás do terreno em que o corpo foi encontrado, durante a madrugada desta quinta-feira, o torturaram e o mataram em seguida. O corpo de Luis Alberto Camilo estava coberto por uma manta, vestido com bermuda e camisa e com o rosto envolto por fita adesiva, obstruindo as vias respiratórias, e não aparentava ter marcas de tiros.

A área foi isolada e a perícia acionada. O caso está em investigação na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) para identificar os autores do crime.