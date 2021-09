Comércio de São Gonçalo é fechado após morte de traficante - Reprodução / Twitter

Publicado 09/09/2021 15:44

Rio - Criminosos fecharam, na tarde desta quinta-feira, o comércio do bairro Barro Vermelho, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, após a morte do traficante Leilson Ferreira Fernandes, o Pivete, chefe do tráfico na região . De acordo com um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver lojas com as portas abaixadas e a rua deserta.