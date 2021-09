Fuzis e pistolas foram apreendidos com os suspeitos em São Gonçalo - DIVULGAÇÃO PMERJ

Publicado 09/09/2021 08:00 | Atualizado 09/09/2021 12:28

Rio - Quatro homens morreram durante um confronto entre policiais militares e traficantes no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na noite de quarta-feira (8). Entre eles estão Leilson Ferreira Fernandes, o Pivete, chefe do tráfico na região, e Jefferson Ribeiro Vieira, o DJ Jeffinho da China , organizador de bailes funk na Rua da Feira. A Polícia Militar afirma que todos os baleados eram suspeitos.

Outros dois homens seguem internados no Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Um homem de 27 anos está em estado grave, e um menor de idade de 17 anos tem quadro estável.

O confronto aconteceu por volta das 23h na Rua Emilia Maria Rodrigues, no Engenho Pequeno. A Polícia Militar recebeu denúncias de que cerca de 20 traficantes estariam se reunindo no local. Houve confronto na chegada das equipes do 7º BPM (São Gonçalo), e seis ficaram feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Alberto Torres, mas quatro foram a óbito.

PMs do 7º BPM apreenderam quatro pistolas, três fuzis calibre 5.56 e grande quantidade de munição. A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) registrou o caso.

Seis criminosos armados ficaram feridos após atacarem a tiros policiais militares do #7BPM na Rua Emilia Maria Rodrigues, em São Gonçalo. Eles foram socorridos no Hospital Alberto Torres. Três #fuzis e quatro #pistolas foram apreendidos. #PMERJ #ServireProteger pic.twitter.com/2cP8Ifc9t0 — @pmerj (@PMERJ) September 9, 2021 DJ morre em tiroteio

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que os homens que foram a óbito a caminho do Hospital Estadual Alberto Torres não foram identificados. Nas redes sociais, no entanto, amigos e funkeiros lamentaram a morte do DJ de 21 anos. Ele deixa um filho. "Tô muito triste com essa notícia do DJ Jefinho. Moleque era sem palavras. Vai com Deus cria. #djjeffinhonaoerabandido #DjNaoEBandido", escreveu a DJ Iasmin Turbininha no Twitter.