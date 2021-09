Operação policial no Jacarezinho deixou 28 mortos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 09/09/2021 11:28 | Atualizado 09/09/2021 12:38

Rio - A Força-Tarefa do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) foi até o Instituto Médico Legal (IML), nesta quinta-feira (9), tentar retirar os pertences dos 27 mortos na operação policial do Jacarezinho, que aconteceu no dia 6 de maio deste ano, para realizar nova perícia independente e complementar. Segundo o MPRJ, os agentes, no entanto, não farão a retirada das vestes dos mortos na operação.

O MPRJ apura a operação no Jacarezinho através de um Procedimento Investigatório Criminal, conduzido por uma Força-Tarefa, seguindo a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Relembre o caso

A operação no Jacarezinho, que aconteceu em maio, teve o objetivo de cumprir 21 mandados de prisão. Equipes de diferentes delegacias, com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), ficaram nove horas no Complexo do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio. A força-tarefa policial investigava o aliciamento de crianças e adolescentes para ações criminosas.

Os 27 mortos na operação considerada a mais letal da história do Rio foram atingidos por 73 disparos. Quatro deles foram baleados pelas costas, sendo um deles atingido à curta distância.