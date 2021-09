DJ Jeffinho - DIVULGAÇÃO

Publicado 09/09/2021 12:05 | Atualizado 09/09/2021 12:54

Rio - Jefferson Ribeiro Vieira, o DJ Jeffinho da China, conhecido pelo 'Baile da China', na Rua da Feira, em São Gonçalo, está entre os quatro mortos no confronto entre traficantes e policiais militares no Engenho Pequeno, na noite de quarta-feira (8). A polícia afirma que todos eram suspeitos. Leilson Ferreira Fernandes, o Pivete, considerado o chefe do tráfico em comunidades da região, também morreu na ação.

A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que os homens que foram a óbito a caminho do Hospital Estadual Alberto Torres não foram identificados. Nas redes sociais, no entanto, amigos e funkeiros lamentaram a morte do DJ de 21 anos. Ele deixa um filho. "Tô muito triste com essa notícia do DJ Jefinho. Moleque era sem palavras. Vai com Deus cria. #djjeffinhonaoerabandido #DjNaoEBandido", escreveu a DJ Iasmin Turbininha no Twitter.

Nosso mago não, ele era só um sonhando e um menor feliz com as música dele eterno DJ JEFINHO — CPLX DO ENGENHO PEQUENO OFICIAL (@engenho_pequeno) September 9, 2021 Da nem pra acredita mlk muito maneiro vai com Deus dj Jefinho da China #funkdeluto pic.twitter.com/0TdU797upF — DJ MARKINHO DO JACA (@markinhodojaca) September 9, 2021

A Polícia Militar afirma que os seis homens encontrados feridos eram suspeitos. Em nota, a corporação informou que "equipes do 7° BPM (São Gonçalo) realizavam policiamento pelo Engenho Pequeno quando, na Rua Emília Maria Rodrigues, um grupo de criminosos atirou contra os policiais. Houve confronto e seis suspeitos foram atingidos, sendo socorridos ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê. Com eles, foram apreendidos três fuzis e quatro pistolas. Dentre os feridos, foi identificado o criminoso conhecido como 'Pivete', apontado como um dos chefes do crime organizado naquela região".

Dois suspeitos seguem internados no Hospital Alberto Torres. Um homem de 27 anos está em estado grave. Outro menor de idade, de 17 anos, tem quadro estável.