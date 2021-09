Longas filas nos postos de combustível em Inoã, no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, após o anúncio de protestos de caminhoneiros no estado - WhatsApp do DIA (98762-8248)

Publicado 09/09/2021





O problema chegou a provocar lentidão local na margem da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). Rio - Longas filas foram registradas por muitos motoristas de carros de passeio que buscaram antecipar o abastecimento do combustível na manhã desta quinta-feira (9), em função do temor de um possível desabastecimento provocado pela paralisação promovida pelos caminhoneiros no Rio de Janeiro. Nos dois postos da Petrobras em Inoã, no município de Maricá, na Região Metropolitana do Rio, foi possível identificar uma fileira com mais 20 veículos aguardando a oportunidade para completar a gasolina, o álcool ou o gás.O problema chegou a provocar lentidão local na margem da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). Os protestos promovidos por caminhoneiros apoiadores de Bolsonaro já foram desmobilizados. Eles aconteceram no início da manhã desta quinta-feira (9), na Rodovia Washington Luís (BR-040) e na altura da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), sentido Petrópolis.