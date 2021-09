Jair Bolsonaro (sem partido) - AFP

Publicado 09/09/2021 10:48

Brasília - Após apelar em áudio para que caminhoneiros liberassem as rodovias do país , o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), disse nesta quinta-feira, 9, a apoiadores que vai conversar com a categoria para "tomar uma decisão".

"Vou conversar com os caminhoneiros para a gente tomar uma decisão", afirmou o chefe do Executivo no período da manhã. Ele disse, ainda, que vai falar com representantes da classe entre os intervalos de sua participação na Cúpula do Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), que ocorre nesta quinta.

Está prevista também para esta manhã reunião do presidente com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para tratar dos bloqueios promovidos por caminhoneiros.

Ainda nesta quarta-feira, 8, após o início das paralisações, Bolsonaro chegou a enviar um áudio para a categoria, pedindo que as rodovias fossem liberadas porque o bloqueio "prejudica todo mundo".

"Deixa com a gente em Brasília aqui e agora. Mas não é fácil negociar e conversar por aqui com autoridades. Não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui e vamos buscar uma solução para isso, tá ok? E aproveita, em meu nome, dá um abraço em todos os caminhoneiros", disse o presidente.

*Com Estadão Conteúdo