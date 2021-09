Caminhoneiros bolsonaristas bloquearam uma pista da rodovia Washington Luís, sentido Petrópolis, na manhã desta quinta - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 09/09/2021 08:27 | Atualizado 09/09/2021 10:23

Apesar do trânsito estar liberado, os caminhoneiros continuaram às margens da rodovia. Com uma faixa atacando o Supremo Tribunal Federal, com os dizeres "STF: Berço da corrupção, impeachment neles!", eles anunciaram grande paralisação para esta sexta-feira.

Houve manifestação na BR-465, antiga Rio-São Paulo, na altura do quilômetro 13, entre a Zona Oeste do Rio e Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Também teve protestos na BR-101, altura do quilômetro 75, em Campos, no Norte do estado. Mas ambas não apresentam retenções nas vias.

Por volta das 18h50, no Km 75 da BR-101, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, cerca de 200 manifestantes a pé ameaçaram fechar a rodovia. Segundo a PRF, os manifestantes afirmaram que só passariam caminhões com carga viva e insumos hospitalares. Ao longo da madrugada, poucos continuaram no local, e não afetaram o trânsito.

Em Itaboraí chegou a registrar manifestação no km 1 da BR-493 dos dois sentidos, mas durante a madrugada havia apenas 10 manifestantes no local. Na manhã desta quinta-feira, as pistas estavam todas liberadas.