Força-tarefa do MPRJ tenta retirar pertences dos mortos na operação do Jacarezinho no IML

Agentes não farão a retirada das vestes dos mortos na operação. Ação aconteceu no dia 6 de maio deste ano e terminou com 28 mortos, sendo um deles policial civil

Publicado 09/09/2021 11:28 | Atualizado há 27 minutos