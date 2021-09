PUC-Rio vai exigir 'passaporte da vacina' para alunos, professores e funcionários da unidade - Divulgação ASCOM PUC - Fernanda Maia

Publicado 09/09/2021 17:39

Rio - Seguindo as determinações das autoridades sanitárias, avai exigir a apresentação do certificado de vacinação de alunos, professores e funcionários para as atividades presenciais no campus. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, através do reitor da unidade, Pe. Josafá Carlos de Siqueira. O "passaporte de vacina" foi uma exigência anunciada pelo prefeito do Rio, Eduardo Paes, durante a divulgação do 34° Boletim Epidemiológico da cidade . O decreto prevê que estabelecimentos de uso coletivo passem a exigir um comprovante de vacinação para permitir a entrada de cariocas nos espaços internos.

A medida da Prefeitura passa a valer na próxima quarta-feira (15) e tem o objetivo de limitar a circulação de pessoas que não estiverem vacinadas contra a covid-19 dentro do Rio. Em nota, a PUC-Rio disse que "diante do surgimento de novas variantes, a Universidade, como casa da ciência, não pode deixar de seguir as recomendações de pesquisadores que têm se dedicado em prol do combate à pandemia".

A universidade deve acompanhar a data de exigência prevista pela Prefeitura, que é a partir do dia 15 de setembro. "No tempo oportuno, a Universidade, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias, exigirá a apresentação do certificado de vacinação para o ingresso no campus", destacou.

As aulas na PUC-Rio acontecem atualmente no formato híbrido e só devem retomar ao formato presencial em 2022.

Leia a nota da universidade na íntegra:

"Diante do surgimento de novas variantes da COVID-19, a Universidade, como casa da ciência, não pode deixar de seguir as recomendações de pesquisadores que têm se dedicado em prol do combate à pandemia. Sabemos que as vacinas são mecanismos mais seguros de proteção desse vírus que tem provocado estragos na saúde das pessoas e na dinâmica econômica da sociedade. Somos também conscientes que a proteção individual tem uma importância na saúde coletiva de todos, independentemente de opções ideológicas, partidárias ou religiosas.

Neste sentido, a PUC-Rio tem um compromisso de colaborar para a redução dos quadros de infecção que vem aumentando em nosso Estado e no Município do Rio de Janeiro, sobretudo com o aparecimento de novas variantes virais. Além das medidas e protocolos que temos adotado nas entradas e circulação no nosso campus universitário, faz-se necessário conclamar a todos os professores, funcionários e alunos que não deixem de se proteger, vacinando-se e evitando a propagação do vírus.

Não podemos esquecer três coisas importantes: 1) A saúde individual e coletiva é "fundamental para que possamos fazer o planejamento de um retorno seguro das atividades acadêmicas; 2) O nosso marco referencial, número 14, nos exorta que o bem coletivo está acima dos interesses individuais; 3) a PUC-Rio deseja dar o testemunho, tanto do seu compromisso com a ciência, como do valor ético da saúde humana e do bem-estar de todos.



No tempo oportuno, a Universidade, em cumprimento às determinações das autoridades sanitárias, exigirá a apresentação do certificado de vacinação para o ingresso no campus. A Reitoria conta com a compreensão e colaboração de todos que integram a nossa casa comum universitária, vacinando-se e seguindo as medidas preventivas."