Agentes vistoriaram diversos supermercados do RioProcon / Divulgação

Publicado 09/09/2021 17:48

Rio - A Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) realizou, nestas quarta e quinta-feiras (8 e 9) uma operação conjunta com o Procon Estadual. Foram fiscalizados 20 supermercados localizados na capital, na Baixada Fluminense, na Costa Verde e na Região dos Lagos.



De acordo com a pasta, durante a ação, os Auditores Fiscais da Receita Estadual constataram que um dos estabelecimentos vistoriados funcionava com duas inscrições estaduais no mesmo endereço. Por causa dessa irregularidade, será aberto um processo de cancelamento da inscrição do mercado.



Também foi flagrada, em outro estabelecimento, a entrega de mercadorias no valor total de cerca de R$ 90 mil com documentação fiscal irregular.



Além disso, os fiscais do Procon Estadual descartaram cerca de 1,5 tonelada de alimentos impróprios para consumo, entre vencidos, sem informação sobre a data de validade e mal armazenados. Entre outras irregularidades identificadas, o setor de estocagem da padaria de um dos estabelecimentos vistoriados foi parcialmente interditado, pois os fiscais encontraram baratas no local.