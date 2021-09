Secretaria de Ordem Pública realiza ação de combate a desordem nos bairros de Madureira e Campo Grande - Divulgação/SEOP

Publicado 09/09/2021 18:01

Rio - A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) realizou, nesta quinta-feira (9), ações de fiscalização e combate à desordem em diversos pontos dos bairros de Madureira, na Zona Norte, e de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. As operações foram realizadas para coibir a ocupação irregular do espaço público tanto por ambulantes sem autorização quanto por comerciantes e lojistas que ocupam calçadas com mercadorias.



Em Madureira, as equipes percorreram diversos pontos do bairro que possuem registros de solicitações da população na Central 1746 da Prefeitura do Rio, como as ruas Carvalho de Souza, Dagmar da Fonseca, Soares Caldeira, a estrada do Portela e a Avenida Ministro Edgard Romero. Agentes da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU) fiscalizaram 30 ambulantes, removeram 15 e autuaram outros cinco por irregularidades encontradas. Além disso, a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização (CLF) notificou 28 comerciantes e lojistas por exposição irregular de mercadorias na calçada.

No bairro de Campo Grande, as equipes atuaram na passarela de acesso ao Terminal Rodoviário e na Rua Aurélio de Figueiredo. Ao todo, mais de 4 mil acessórios de celular que eram comercializados sem autorização foram apreendidos e levados para o depósito da Prefeitura do Rio. Além disso, 11 ambulantes foram fiscalizados e seis multados por irregularidades flagradas pelos agentes. A operação contou com apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Comlurb.



A ação faz parte das medidas adotadas pela secretaria para ordenar os grandes centros comerciais da cidade. Outras operações já estão no planejamento para execução em outros pontos do Rio.