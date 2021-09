Ação educativa em comércios da Zona Oeste - Procon / Divulgação

Publicado 09/09/2021 18:06

Rio - Equipes do Procon Carioca, órgão vinculado à Secretaria Especial de Cidadania, percorreram os calçadões de Campo Grande, Bangu e Realengo, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quinta-feira, numa fiscalização educativa. A iniciativa foi organizada em comemoração aos 31 anos do Código de Defesa do Consumidor, que acontece no próximo dia 11 de setembro.

Os estabelecimentos receberam diversas orientações para melhorar os serviços prestados aos consumidores, para que possam atender, cada vez melhor, seus clientes. Na ação, também, foi feita a distribuição de mil exemplares do Código de Defesa do Consumidor para quem circulava nos locais.

Além disso, os agentes do Procon Carioca ficaram disponíveis para tirar dúvidas da população, como orientar sobre os seus direitos. O secretário de Cidadania, Renato Moura, acompanhou o trabalho e ressaltou a importância de orientar comerciantes e clientes.

"É necessário levar informações, esclarecer dúvidas de todos. Dessa forma, os serviços podem ser prestados de maneira correta, evitando sanções. O comerciante trabalha bem e a população recebe tratamento digno, correto e respeitoso. todos ganham", afirma Renato.

Durante a ação educativa, os técnicos do Procon visitaram 11 estabelecimentos em Campo Grande, 14 em Bangu e 15 em Realengo. De acordo com o órgão, em breve novas operações vão acontecer em outros bairros da cidade.