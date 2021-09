Prefeito Eduardo Paes visitou bairros para conversar com moradores sobre investimentos - Foto: Fábio Motta / Divulgação Prefeitura do Rio

Publicado 19/09/2021 22:00

Rio - A Prefeitura do Rio anunciou, neste domingo, que bairros da Zona Norte irão receber os programas Bairro Maravilha, Conjunto Maravilha e Luz Maravilha. Neste domingo, moradores de Del Castilho, Irajá, Honório Gurgel e Rocha Miranda receberam a visita do prefeito Eduardo Paes para ouvir sobre a chegada dos projetos.

"Não estamos ainda com a cidade em forma. Ela ficou abandonada. O primeiro desafio foi ajeitar as contas, já estamos no azul e vamos voltar a fazer investimentos e prestar os serviços que a população merece ter. O orçamento dos órgãos vai aumentar no ano que vem, a Saúde vai receber quase R$ 3 bilhões a mais. Vamos voltar a deixar o Rio nos eixos", prometeu o prefeito.

O programa Bairro Maravilha pretende recuperar áreas da cidade, com a colocação de asfalto, nova iluminação, calçadas novas, além de drenagem das ruas. Ficou estabelecido que o município fará a reforma dos seguintes conjuntos habitacionais: Santa Catarina, IV Centenário e Bispo Lacerda, os três em Del Castilho, além do conjunto da Rua Ururaí, em Honório Gurgel. Melhorias também serão feitas nos condomínios residenciais Santos Dumont, em Rocha Miranda, Hanibal Porto, Parque Novo Irajá, Parque Irajá e Cruzeiro do Sul, todos em Irajá.



As ações fazem parte do projeto Conjunto Maravilha. Os locais beneficiados passam por análise das condições técnicas e estruturais dos prédios e da quantidade de habitantes.



Além disso, mais uma novidade foi divulgada: o projeto Luz Maravilha chegará às ruas Fazenda Nova, em Del Castilho, Fernando Gusmão – Praça Ferreira Souto, em Irajá; e Sertania com Paulo Viana, em Rocha Miranda. É uma iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Infraestrutura e da Rioluz, para modernizar e tornar eficiente todo o sistema de iluminação pública da cidade.



O programa, viabilizado por meio de Parceria Público-Privada, contempla também a modernização de todos os postes da Rioluz.