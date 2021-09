Jovem paulista de 22 anos pedido no Rio é ajudado por guardas e policiais a achar sua família. - Divulgação

Jovem paulista de 22 anos pedido no Rio é ajudado por guardas e policiais a achar sua família.Divulgação

Publicado 19/09/2021 15:12

Rio - Agentes da Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) e da Polícia Militar ajudaram, neste sábado, um jovem paulista de 22 anos que estava perdido na cidade do Rio desde o dia 09 de setembro. O rapaz, morador da cidade de São Sebastião, abordou a equipe no bairro do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e contou que estava sozinho e não tinha como voltar para casa.



Ele revelou aos agentes que após enguiçar o carro nas proximidades da Praça Luís de Camões, no Centro, teve os pertences roubados, ficando sem dinheiro para retornar para sua cidade. Ele também não estava conseguindo fazer contato com sua família.

As equipes prestaram auxílio ao jovem e conseguiram identificar a família por meio das redes sociais, que foi contatada pelos agentes para informar sobre o paradeiro do jovem. Eles também acionaram a Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) para acolher o rapaz e a 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) para continuar ajudando a vítima, que foi roubada.

Atuação na Guarda Municipal no Rio



A operação de reforço na fiscalização realizada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) e pela Guarda Municipal do Rio (GM-Rio) vem acontecendo diariamente na orla da cidade contando com emprego de 175 guardas municipais, com foco na promoção da segurança dos cidadãos e também no ordenamento urbano das praias. O trabalho é realizado de forma integrada com as forças de segurança.



Desde o início das ações, no dia 26 de agosto, até o dia 18 de setembro, a GM-Rio registrou oito prisões, incluindo o caso de estelionato e de um homem que cortou coqueiros em Copacabana, além de furtos, depredações e posse de drogas. Os agentes também atuaram em 63 conduções para delegacia e averiguação de situações suspeitas após denúncias de cidadãos ou pela Central 1746.

No primeiro dia de atuação, foram feitas 42 abordagens resultando na condução de 11 pessoas para delegacias da região. Além disso, equipes do Grupamento de Guardas Motociclistas (GGM) atuaram com a Polícia Militar para conter um tumulto em um ponto de ônibus na Avenida Prado Júnior. Já no dia 09 de setembro, guardas foram acionados pelo motorista de um ônibus da linha 483, na Av. Princesa Isabel, para conter pessoas que entraram pela traseira do veículo sem pagar a passagem e estavam provocando tumulto. As equipes impediram qualquer tipo de depredação e em seguida o ônibus seguiu viagem.



Em relação a fiscalização das posturas municipais e em relação às ações de ordenamento, foram registradas 1.378 multas de trânsito, 88 infrações sanitárias. Foram apreendidos 586 produtos que estavam sendo vendidos sem autorização, ainda foram apreendidos oito coletes com flanelinhas, coibindo a ação deles. Também foram retiradas quatro barracas de camping da praia, três churrasqueiras.



As equipes da GM-Rio também vêm distribuindo pulseiras de identificação na areia das praias e os agentes ajudaram, até o momento, duas crianças perdidas a reencontrar os responsáveis. Além disso, o Grupamento Marítimo Municipal (GMM) também atua na fiscalização de embarcações, verificando documentação, fiscalizando o cumprimento das medidas sanitárias e coibindo aglomerações.