Celulares, cartões, carteiras, bolsas, arma e munição foram apreendidos com os bandidos pelos policiais do 40º BPM - Divulgação/ PMERJ

Celulares, cartões, carteiras, bolsas, arma e munição foram apreendidos com os bandidos pelos policiais do 40º BPMDivulgação/ PMERJ

Publicado 19/09/2021 10:31 | Atualizado 19/09/2021 10:35

Rio - Dois suspeitos morreram e três ficaram feridos em um capotamento que ocorreu na Avenida Brasil, altura de Santíssimo, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo. A Polícia Militar informou em suas redes sociais que os criminosos, que estavam em um carro roubado, dispararam contra policiais do 40º BPM (Campo Grande) quando foram alvos de um cerco tático realizado pelos agentes e sofreram o acidente na fuga. Os policiais não ficaram feridos.

De acordo com a PM, três dos criminosos envolvidos na ação foram presos em flagrante depois que o carro em que eles estavam capotou. Dois dos bandidos não resistiram aos ferimentos provocados no acidente e morreram na hora. Os nomes dos criminosos ainda não foram divulgados.

Uma foto publicada na página da Polícia Militar no Twitter mostra diversos celulares arrecadados com os bandidos, que seriam produtos de roubos. Há ainda cartões bancários, carteiras e bolsas que seriam de vítimas do grupo, além de arma de fogo e munição utilizadas nos crimes.