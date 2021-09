Saúde orienta os pais e responsáveis dos adolescentes desta faixa etária com comorbidades a preparar a documentação necessária para a aplicação da Primeira Dose - Divulgação

Saúde orienta os pais e responsáveis dos adolescentes desta faixa etária com comorbidades a preparar a documentação necessária para a aplicação da Primeira DoseDivulgação

Publicado 19/09/2021 11:49

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) irá decidir o calendário de imunização para adolescentes de 12 a 13 anos, nesta quarta-feira. O cronograma foi paralisado na faixa etária dos 14 anos, que terminou de ser imunizada nesta sexta-feira, após nota informativa do Ministério da Saúde desaconselhar a aplicação da vacina para menores de 18 anos. A reunião da prefeitura será feita pelo Comitê Especial de Enfrentamento à covid-19.

A discussão deve considerar a dificuldade logística que o município tem enfrentado para receber imunizantes de todas as fabricantes. Do mesmo modo, a condição dos estoques, segundo a SMS, não permitiria o avanço. O órgão alega não ter doses suficiente de Pfizer — único imunizante já listado como seguro para adolescentes pela Anvisa — para dar continuidade à vacinação dos grupos etários de 13 e 12 anos.

A Prefeitura do Rio informa ainda que aguarda o envio de mais doses pelo Ministério da Saúde para que a vacinação possa ser considerada. Pela decisão tomada na última quinta-feira de manter a imunização dos adolescentes de 14 anos, a expectativa é que a secretaria de saúde reestabeleça o cronograma de imunização.

Na sexta-feira, o Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Saúde, já havia orientado os municípios a manter a imunização dos adolescentes. A decisão do estado, contrariando o ministério, foi tomada com base na opinião de especialistas em Vigilância Epidemiológica. Os médicos consideraram o imunizante Pfizer seguro para o grupo e pontuaram os benefícios da ampla imunização para a queda dos indicadores da covid-19 vista atualmente em quase todo país.

Dose de reforço

Ainda sem os adolescentes, a campanha de imunização segue para outros grupos. Nesta segunda-feira, a Prefeitura do Rio irá retomar a campanha para aplicação do reforço nas pessoas com mais de 89 a 84 anos. Esses idosos precisam ter tomado a segunda dose há pelo menos três meses.

Também serão imunizadas pessoas com imunossupressão com 60 anos ou mais nesta segunda (20) e terça-feira (21) e, a partir da quarta-feira (22), aqueles de 40 anos. Para os cariocas imunossuprimidos, o intervalo de aplicação é de 28 dias, entre a D2 e a dose de reforço.

A aplicação da segunda dose para os cariocas que tomaram CoronaVac também será retomada nesta segunda-feira.