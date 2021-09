Rio de Janeiro

Manutenção da Light pode causar falta d'água em vários bairros do Rio e cidades da Baixada

Segundo a Cedae, o serviço será realizado no reservatório de Ribeirão das Lajes, na próxima quarta-feira (22), com início às 7h e término até as 16h. Abastecimento pode levar até 48 horas para ser normalizado

Publicado 19/09/2021 10:44 | Atualizado há 37 segundos