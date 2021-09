Diego não resistiu aos ferimentos e morreu durante uma cirurgia - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 19/09/2021 10:28 | Atualizado 19/09/2021 10:29

Rio - O jovem Diego dos Santos Felipe, de 26 anos, morto na última sexta-feira (17), após ser atingido por disparos de tentativa de assalto no Gramacho, em Duque de Caxias, será enterrado neste domingo (19), a partir das 13h, no Cemitério Memorial do Rio. O sepultamento está previsto para 15h. Diego tinha necessidades especiais e era aluno do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) na Escola Municipal Rui Barbosa. Um Policial Militar que trocou tiros com os criminosos também morreu e outro ficou ferido.

Diego foi baleado no rosto, no tórax e na barriga. Ele chegou a ser socorrido, sofreu parada cardiorrespiratória, foi reanimado e levado para Hospital Municipal Moacyr do Carmo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu durante cirurgia. Familiares e colegas lamentaram a morte do jovem em redes sociais.

O confronto armado começou quando dois criminosos, em uma moto roubada, anunciaram o assalto a um carro forte. Na sequência, os policiais militares, que estavam de folga, reagiram.

Luciano, que era lotado no no Batalhão de Ações com Cães (BAC), levou um tiro na cabeça e o colega de farda, não identificado pela PM, foi ferido no peito e na mão. O corpo de Luciano foi enterrado às 15h deste sábado (18), no Memorial Parque Nycteroy, no bairro do Laranjal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O outro PM está internado no Hospital Municipal Moacyr do Carmo, em quadro estável, segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar.