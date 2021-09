Semana Nacional de Trânsito - Eduardo Uzal

Publicado 19/09/2021 00:00





Uma das atrações mais procuradas foi a oficina de manutenção de bicicleta, parceria entre a Escola do Olhar e o coletivo BiciPersé. A proposta é que os participantes aprendam a solucionar problemas do cotidiano, como reparo em freios e pneus. O workshop será ministrado hoje, a partir das 11h.

Semana Nacional de Trânsito tem programação gratuita no Museu de Arte do Rio (MAR) - Renan Schuindt / Divulgação

Uma das atrações mais procuradas foi a oficina de manutenção de bicicleta, parceria entre a Escola do Olhar e o coletivo BiciPersé. A proposta é que os participantes aprendam a solucionar problemas do cotidiano, como reparo em freios e pneus. O workshop será ministrado hoje, a partir das 11h.

Morador do Flamengo, na Zona Sul do Rio, há 8 anos, o mineiro Felipe José Americano, 33, usa a 'bike' para trabalhar e se locomover diariamente pela Cidade Maravilhosa. Ele foi o primeiro a se inscrever na oficina de ontem.

"Eu optei por morar perto do trabalho e me deslocar de bicicleta. Tudo que eu preciso fazer, se tiver condições, vou sempre com ela. A oficina veio em um ótimo momento. Saio daqui com muito conhecimento sobre os cuidados que devo ter com o meu meio de transporte”, disse.



Já as crianças foram atraídas pela oficina de criação artística sobre o tema "Ver e ser visto na cena carioca", conduzida pelo artista Jovan Ferreira, e que contou com a participação dos responsáveis também. Caso da design de sobrancelhas Joseana Alves, que acompanhou os três filhos Ana Clara, 12, Júlia, 10 e Artur, 7, no passeio da Escola Municipal Francisco Barbosa Leite, de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

"Acho muito importante estimular a Educação dos nossos filhos hoje para termos um futuro melhor enquanto sociedade. As crianças ficam muito tempo no celular, e conhecer um lugar novo, diferente, é muito especial. Nada melhor que estarmos em um museu, aprendendo e se divertindo", disse.



Os eventos são realizações dos jornais O DIA e Meia Hora com apoio do DetranRJ e parceria com o MAR, Museu de Arte do Rio. O acesso às dependências do MAR por parte de cariocas e turistas está condicionado à comprovação de vacinação contra o coronavírus. Vale ressaltar que o aplicativo Conecte SUS, do governo federal, pode ser baixado gratuitamente pelo celular.





Domingo agitado



Além das oficinas de manutenção de bicicleta e de artes, o domingo no MAR terá palestras e rodas de conversas. Ainda em comemoração à Semana Nacional de Trânsito, o Detran.RJ fará blitzes educativas ao longo da semana, em pontos espalhados pela cidade. No dia 23, por exemplo, a ação em conjunto com a Coordenação da Lei Seca será na Barra da Tijuca.

Confira a programação

HOJE

11h às 16h - Performance circense para o Ver VER e SER VISTO no trânsito com a CIA. Up Leon

11h às 15H30 - Oficina de manutenção de bikes conduzidas pela Escola do Olhar, braço educativo do MAR, em conjunto com Coletivo BiciPersé



13h às 15h - Oficina de criação artística sobre o tema "Ver e Ser Visto na Cena Carioca" com Jovan Ferreira do Ateliê Veará



15h30 às 17h - Escola de Pedalar, palestras com atividades práticas da Escola Pedalar, promovidas por Pedalentos Cicloturismo do pessoal da Bike Anjo



19 a 25/09

Blitzes educativas espalhadas pela cidade



22/09

17h - Live Detran RJ Mulher Debates sobre o papel da mulher no trânsito, transmissão será via Youtube e Facebook do Jornal O DIA



23/09

21h às 2h - Coordenação da Lei Seca realiza operação em conjunto com o Detran RJ, na Barra da Tijuca



25/09

12h às 18h - Crônicas Cariocas - Isso é a cara do Rio! Pelos Olhos das crianças. Exposição das obras produzidas durante as oficinas de criação artística



1º/10

10h às 14h - Fórum Trânsito, Mobilidade Urbana e Sustentabilidade. Transmissão via YouTube e Facebook do Jornal O DIA