Criminosos chegaram a ser socorridos, mas dois deles não resistiram aos ferimentos - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 18/09/2021 19:53

Rio - Uma troca de tiros com policiais militares deixou dois criminosos mortos e um ferido, neste sábado, no município de Macaé, no Norte Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, o trio é apontado como responsável por diversos crimes no bairro do Lagomar. PMs do 32º BPM (Macaé) verificavam uma denúncia na região quando foram atacados a tiros pelos homens, dando início a um confronto. Os criminosos foram baleados e chegaram a ser socorridos e encaminhados para o Hospital de Carapebus, mas dois deles não resistiram aos ferimentos e morreram.