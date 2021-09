Novo coronavírus - Reprodução

Publicado 18/09/2021 17:37

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este sábado, 1.266.882 casos confirmados e 64.843 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 13.086 novos casos e 155 mortes.

Neste sábado, o painel de monitoramento Covid-19 chegou a registrar 92.614 casos registrados da doença no Rio em 24 horas. Em nota, a SES explicou que a alta no número de casos confirmados em 24 horas se deu por causa de uma mudança na base de dados.

"A mudança não impacta no cenário epidemiológico atual, pois seguem em queda os números de casos, internações e óbitos por Covid-19, como resultado do avanço da campanha de vacinação, que reduz o agravamento e a mortalidade pela doença", pontuou.

A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,12%, a maior do país. Entre os casos confirmados, 1.195.038 pacientes se recuperaram da doença.

Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 58,5%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 38,7%. No momento, a fila de espera por um leito de UTI tem 6 pessoas e a de enfermaria, 7.

Vacinas no Rio

Neste sábado, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) continuou a distribuição das doses de vacinas das remessas que chegaram nas últimas quarta e quinta-feiras (15 e 16/9) e totalizaram 495.260 doses . Com exceção do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá e Volta Redonda, que retiraram suas vacinas nesta sexta-feira na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), todos os demais 86 municípios do estado receberão remessas neste sábado.