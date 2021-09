A Comlurb foi acionada para remover o corpo de uma baleia jubarte morta; animal pesava cerca de uma tonelada - Divulgação/Comlurb

A Comlurb foi acionada para remover o corpo de uma baleia jubarte morta; animal pesava cerca de uma toneladaDivulgação/Comlurb

Publicado 18/09/2021 13:52 | Atualizado 18/09/2021 13:57

Rio - A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb) esteve na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio, neste sábado (18), para recolher o corpo de uma baleia jubarte morta. Segundo a empresa municipal, foi necessário utilizar maquinário pesado para retirar o mamífero encontrado ao lado do Canal do Jardim do Alah.

fotogaleria

De acordo com a Comlurb, uma equipe de dez garis trabalhou no local, com o apoio de uma retroescavadeira, um trator esteira, um caminhão basculante e uma pá carregadeira para remover o animal. Técnicos do Laboratório de Mamíferos Aquáticos e Bioindicadores (MAQUA), da UERJ, também estiveram na Praia do Leblon para coletar materiais do mamífero para análise. Em seguida, o corpo do animal foi encaminhado para o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR-Rio), em Seropédica.